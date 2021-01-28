Гейтс вважає, що людство має готується до нової пандемії так само, як до загрози світової війни.

Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс розповів, що загроза нової пандемії абсолютно реальна.

Він також зазначив, що вона може бути небезпечнішою, ніж нинішня, передає Süddeutsche Zeitung, пише РБК.

Гейтс вважає, що людство має готуватися до нової пандемії так само, як до загрози світової війни. Бізнесмен закликає не шкодувати мільярди доларів для запобігання загрозам, адже інакше втрати будуть обчислюватися мільйонами людських життів.

"Ця пандемія жахлива, але наступна пандемія може виявитися в десятки разів гірше ( ... ) ми не готові до наступної пандемії", - заявив Гейтс.

Він заявив, що за оцінками, втрати від пандемії коронавірусу в грошовому вираженні складуть 28 трлн доларів. І додав, що витрати на запобігання наступній пандемії це найкращий "страховий поліс, який може купити світ".

Він зазначив, що на сьогодні невідомо, коли буде завдано наступного удару і яка саме інфекція може вразити людство, наприклад, чи буде це грип або щось нове і раніше невідоме.

Раніше ми повідомляли про те, що Білл Гейтс зробив щеплення від коронавірусу.

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Автор: УНІАН