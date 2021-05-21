Медики стверджують, що "біла цвіль" несе більшу небезпеку, ніж "чорна".

В Індії на тлі зростання кількості випадків ураження пацієнтів "чорною пліснявою", стала фіксуватися інша грибкова хвороба - "біла цвіль".

Як пише ТСН з посиланням на газету The Times of India, чотири випадки захворювання виявлені в лікарні Медичного коледжу міста Патна.

За словами фахівців, "біла цвіль" несе більшу небезпеку, ніж "чорна".

"Біла цвіль гостро впливає на легені та інші органи, а також нігті, шкіру, шлунок, нирки, мозок. Подібно "чорної цвілі" ця інфекція також грибкова, яка особливо загрожує хворим з діабетом або проходять лікування від коронавірусної інфекції з пригніченою імунною системою", - пояснив завідувач кафедри мікробіології Медичного коледжу Патни доктор Сінгх.

Він уточнив, що при пізньому виявленні така інфекція може привести до смерті. Лікар також, звернувся до пацієнтів з коронавірусом, щоб вони серйозно поставилися до "білої плісняви" і стежили за симптомами.

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Зазначимо, що "чорна цвіль" діагностована у тих пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та протягом довгого часу приймали стероїди.

"Це захворювання також зустрічається у пацієнтів з діабетом, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу", - йдеться в статті.

Наразі випадки грибкового захворювання зафіксовані в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадх'я-Прадеш, Андхра-Прадеш, Біхар і національному столичному окрузі Делі (в який входить Нью-Делі).

Раніше влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу - грибкового захворювання, відомого як "чорна цвіль", який насамперед вражає людей, які перехворіли на COVID-19.

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Автор: Вікторія Гордієнко