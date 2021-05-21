В Індії на тлі зростання кількості випадків ураження пацієнтів "чорною пліснявою", стала фіксуватися інша грибкова хвороба - "біла цвіль".
Як пише ТСН з посиланням на газету The Times of India, чотири випадки захворювання виявлені в лікарні Медичного коледжу міста Патна.
За словами фахівців, "біла цвіль" несе більшу небезпеку, ніж "чорна".
"Біла цвіль гостро впливає на легені та інші органи, а також нігті, шкіру, шлунок, нирки, мозок. Подібно "чорної цвілі" ця інфекція також грибкова, яка особливо загрожує хворим з діабетом або проходять лікування від коронавірусної інфекції з пригніченою імунною системою", - пояснив завідувач кафедри мікробіології Медичного коледжу Патни доктор Сінгх.
Він уточнив, що при пізньому виявленні така інфекція може привести до смерті. Лікар також, звернувся до пацієнтів з коронавірусом, щоб вони серйозно поставилися до "білої плісняви" і стежили за симптомами.
Читайте такожЩе одна напасть в Індії: два штати оголосили про епідемію чорної цвілі
Зазначимо, що "чорна цвіль" діагностована у тих пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебували у відділенні інтенсивної терапії та протягом довгого часу приймали стероїди.
"Це захворювання також зустрічається у пацієнтів з діабетом, які отримують великі дози стероїдів протягом тривалого часу", - йдеться в статті.
Наразі випадки грибкового захворювання зафіксовані в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадх'я-Прадеш, Андхра-Прадеш, Біхар і національному столичному окрузі Делі (в який входить Нью-Делі).
Раніше влада індійських штатів Раджастан і Телангана оголосила про епідемію мукормікозу - грибкового захворювання, відомого як "чорна цвіль", який насамперед вражає людей, які перехворіли на COVID-19.
Епідемія в Індії: що відомо
- Nature: Вакцини захищають від штаму COVID-19 з Індії, але слабше
- В Індії оновився рекорд за кількістю померлих від COVID-19 за добу
- Ще одна напасть в Індії: два штати оголосили про епідемію чорної цвілі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram