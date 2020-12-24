Очолив рейтинг Угур Шахін, співзасновник німецької біотехнологічної компанії BioNTech, яка разом з американською Pfizer створила вакцину від коронавірусу.

Forbes склав список з 50 людей, пов'язаних зі сферою охорони здоров'я, які стали мільярдерами в 2020 році на тлі пандемії коронавірусу.

Читайте такожУ Євросоюзі дозволили використання вакцини від коронавірусу BioNTech-Pfizer Журнал пов'язує збільшення їхніх статків із зростанням акцій компаній, які займаються розробкою вакцин, медичних товарів.

У топ-5 рейтингу увійшли:

Угур Шахін, громадянство Німеччина ($4,2 млрд), співзасновник німецької біотехнологічної компанії BioNTech, яка разом з американською Pfizer створила вакцину від коронавірусу. Її заявлена ефективність становить 95%. Підприємцю належить близько 17% акцій. З січня папери компанії подорожчали на 160%;

Стефан Бансель, Франція ($4,1 млрд), глава американської біотехнологічної компанії Moderna, яка створила вакцину від COVID-19. Її заявлена ефективність також становить 95%. З початку року акції компанії зросли на 550%;

Юань Ліпін, Канада ($4,1 млрд). Їй належить 24% акцій одного з провідних виробників вакцин в Китаї, Shenzhen Kangtai Biological Products. Вона отримала цю частку після розлучення зі своїм чоловіком Ду Веймінем, Головою правління компанії. З початку року акції зросли на 90%;

Ху Кун, Китай ($3,9 млрд), керівник Contec Medical Systems, яка виробляє медичне обладнання. У серпні компанія вийшла на біржу, після IPO акції зросли майже на 150%;

Карл Хансен, Канада ($2,9 млрд), голова канадської біотехнологічної компанії AbCellera. Вона використовує штучний інтелект і машинне навчання для визначення найбільш перспективних методів лікування захворювань з використанням антитіл.

Раніше Forbes повідомляв, що найбагатші люди світу з кінця 2019-го по середину грудня 2020 року в сукупності стали багатшими на $1,9 трлн. Найбільше розбагатіли китайські мільярдери, повідомляє kommersant. Серед них лідирує власник компанії-виробника бутильованої води Nongfu Spring Чжун Шаньшань. У США капітал найбільше виріс у засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска.

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Автор: УНІАН