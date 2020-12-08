Вчені виявили, що захист від коронавірусу сильно залежить від іншого виду імунних клітин.

Низькі рівні антитіл проти нового коронавірусу можуть ефективно захищати від COVID-19. На це вказує нове дослідження заражених мавп. Воно також підтвердило, що імунні Т-клітини грають важливу роль у захисті від інфекції, особливо коли рівень антитіл невисокий.

Читайте такожПерша людина у світі отримала щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer (фото, відео)Про це пише Nature, додаючи, що немає легкого способу передбачити, який з аспектів імунної реакції дасть захист від інфекційної хвороби. Вчений Ден Баруч з Гарвардскої медичної школи в Бостоні, штат Массачусетс, разом з колегами спробували визначити, які імунні елементи захищають від COVID-19. Для цього вони використали макак-резус.

Вчені взяли антитіла у тварин, які вже одужали від SARS-CoV-2, і ввели тим, які тільки заразилися. Антитіла захистили макак-реципієнтів від зараження й посилили їхню власну імунну реакцію. Зокрема, були активовані залежні від антитіл природні клітини-вбивці інфекцій. Вищі дози антитіл дали більший захист, ніж менші.

Коли дослідники скоротили рівень Т-клітин CD8+ у макак, які одужали від коронавірусу, їхній імунітет до повторного зараження впав. Це означає, що ці клітини теж можуть бути відповідальними за захист від COVID-19.

"Дані демонструють, що відносно низький титр антитіл ефективно захистив від SARS-CoV-2 макак-резус. А клітинні імунні реакції теж захищають від інфекції, якщо реакція антитіл нижча, ніж оптимальна. Ми також виявили, що високий титр антитіл потрібен для терапії зараження SARS-CoV-2. Ці висновки важливі для розробки вакцин від SARS-CoV-2 й заснованих на імунних клітинах терапій", - йдеться у дослідженні, опублікованому на сайті Nature.

Вакцинація від COVID-19 почалася: що відомо?

1 грудня влада Великої Британії першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської Pfizer і німецької BioNTech для масового застосування. Дві інші вакцини - американської Moderna і британської AstraZeneca - поки перебувають на розгляді регуляторів.

8 грудня Британія першою серед західних країн розпочала масову вакцинацію від коронавірусу. В першу чергу щеплення зроблять людям з груп ризику, медикам і соцпрацівникам.

Тим часом, в Україні МОЗ склало графіки майбутньої вакцинації від COVID-19. Очікується, що наша країна отримає вакцину в першому півріччі 2021 року. Всього Київ розраховує отримати 8 мільйонів доз на першому етапі.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко повідомив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань