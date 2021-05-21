Це призводить до того, що країни отримають на 100 мільйонів доз менше, ніж планувалося до заборони експорту з Індії. Таким чином у багатьох країнах може не просто зірватися вакцинація, а й сам вірус зміцніє і стане сильніше.

Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що боротьба з COVID-19 може затягнутися по всьому світу. Причина в тому, що Індія продовжила заборону на експорт вакцин.

Як повідомляє Reuters посилаючись на уряд Індії, країна продовжує заборону на поставку вакцин від коронавірусу в інші країни через важку ситуацію з коронавірусом в Індії, де фіксують все більше випадків COVID-19 і смертності від цієї хвороби. Заборона може затягнутися до жовтня.

Така ситуація може затягнути битву з пандемією по всьому світу і експерти в галузі охорони здоров'я вже забили тривогу.

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Річ у тому, що COVAX, який забезпечує багато країн безкоштовними дозами вакцин проти коронавірусу, сильно пов'язаний з Інститутом сироватки Індії - найбільшим у світі виробником вакцин. Це призводить до того, що країни отримають на 100 мільйонів доз менше, ніж планувалося до заборони експорту з Індії. Таким чином у багатьох країнах може не просто зірватися вакцинація, а й сам вірус зміцніє і стане сильніше.

Світові експерти кажуть, що багаті країни з рясними запасами вакцин проти COVID-19 повинні поділитися, інакше пандемія може затягнутися.

"Це серйозна проблема...Поточний підхід, заснований на декількох фармацевтичних монополіях і благодійності через COVAX зазнають невдачі, а в результаті люди вмирають" - сказала менеджер з політики в галузі охорони здоров'я благодійної організації Oxfam Анна Марріотт.

Уілл Холл, менеджер з глобальної політики Всесвітнього фонду охорони здоров'я Wellcome, заявив, що сильна залежність COVAX від Інституту сироватки робить його вразливим.

"Ми не зможемо перемогти цей вірус, якщо не будемо думати і діяти глобально... Ми всі повинні бути стурбовані цим - чим більше вірус продовжує поширюватися, тим вище ризик його мутації до стадії, коли наші вакцини і методи лікування більше не працюють. Якщо це станеться, ми повернемося до вихідної точки", - сказав Холл.

Представник Альянсу вакцинації ГАВІ, який є одним з керівників COVAX, заявила, що підприємство докладає всіх зусиль, аби поповнити запаси вакцин.

"Ми намагаємося знайти різні способи, щоб ті країни, які отримали першу дозу, могли отримати і другу дозу, і щоб вакцинація могла тривати", - сказала вона виданню.

Проблеми з вакцинами проти коронавірусу

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Автор: Вікторія Гордієнко