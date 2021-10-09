Рішення пов’язане зі збільшенням захворюваності міокардом і перикардом після вакцинації Moderna.

Ісландія призупинила вакцинацію від коронавірусу Moderna, пояснивши це невеликим підвищенням ризику серцевого запалення.

Про це пише The Guardian з посиланням на AFP.

"Оскільки на території країни достатньо вакцини Pfizer, головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії", – йдеться у заяві, опублікованій на сайті МОЗу.

Рішення пов’язане зі збільшенням захворюваності міокардом і перикардом після вакцинації Moderna, а також вакцинації з використанням Pfizer / BioNTech", – сказав головний епідеміолог.

Читайте такожБританські медики оновили список симптомів зараження коронавірусом: топ ключових ознак COVID-інфікуванняПротягом останніх двох місяців Ісландія вводила додаткову дозу вакцини ісландцям, які були вакциновані Janssen, одноразовою сироваткою від Johnson&Johnson, а також літнім людям з послабленим імунітетом, які вже отримали дві дози іншої вакцини.

Третя доза вакцини проти COVID-19

Раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що третю - так звану бустерну - дозу вакцини від коронавірусу необхідно вводити, щоб захистити найбільш вразливі категорії населення. При цьому його слова фактично суперечать заявам голови Організації Тедроса Аданома Гебрейесуса, який несхвально висловлювався про вакцинацію населення третьою дозою.

Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності також оприлюднив рекомендації для країн Європейського союзу, що масово щеплення так званою третьою або підсилюючою дозою вакцини проти COVID-19 робити не потрібно.

В Україні хочуть запустити ревакцинацію людей, які вже вакцинувалися від коронавірусу. Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд вибудовує такі плани на 2022 рік.

У США третю дозу мРНК вакцин Pfizer / BioNTech і Moderna почали вводити людям з ослабленим імунітетом з 12 серпня 2021 року.

Коли Управління з продовольства і медикаментів США схвалило застосування бустерних щеплень від коронавірусу, третю дозу ввели президенту Джо Байдену.

Автор: Яна Ставська