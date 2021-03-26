Аналітики прогнозують, що як мінімум Європа, США і деякі інші регіони можуть дуже скоро стати зонами без курців.

Цілком можливо, що через 10-20 років на багатьох ринках більше не залишиться людей, які курять. Так вважають аналітики компанії Jefferies. При цьому, уряди й тютюнові компанії в цьому процесі на одному боці.

Адже, як пише Bloomberg, країни встановлюють цілі з відмови від куріння. А компанії підштовхують курців перейти на інші продукти з меншим ризиком для здоров'я.

"Зважаючи на те, що амбіції тютюнових компаній і регуляторів дедалі більше збігаються, в багатьох країнах відсутність курців може стати реальністю за одне покоління", - сказав аналітик Оуен Беннет.

Читайте такожЕксперти розповіли про нові дані у боротьбі з епідемією куріння на конференції SRNT 2021Citigroup Inc теж вважає, що сигарети скоро можуть стати застарілим явищем. Експерти корпорації очікують, що до 2050 року всі кинуть курити принаймні в США, частині Європи, Австралії й значній частині Латинської Америки. Це за умови, що поточні темпи скорочення такої форми вживання тютюну збережуться у найближчі десятиліття.

"Куріння падало впродовж останніх 5 років через явище, яке ми називаємо ESG-здушенням. Йдеться про тиск з боку соціальних підходів, регулювання і оподаткування", - сказав аналітик Citigroup Адам Спілмен.

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Переклад: Лесь Димань