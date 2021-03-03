Нове дослідження показало, що навіть якщо вакциновані люди захворіли на COVID-19 без симптомів, вони не здатні заражати інших.

Випадки зараження коронавірусом без будь-яких симптомів в чотири рази рідше трапляються серед медичних працівників, які отримали хоча б одну дозу вакцини, ніж серед їхніх невакцинованих колег.

Як пише Nature, Майкл Вікіс з Кембриджського університету разом з колегами проаналізував результати майже 8,9 тисяч тестів на COVID-19. Ці тести були проведені серед медиків Великої Британії, у яких не було жодних симптомів зараження коронавірусом. Дослідження показало, що рівень заражень серед учасників, які здали тести через 12 днів після отримання однієї дози вакцини від Pfizer/BioNTech, становив лише 0,2%. Натомість цей показник серед їхніх невакцинованих колег сягав 0,8%.

Читайте такожУкраїна може вакцинувати від коронавірусу близько 5-7 мільйонів людей на місяць - МОЗТакож вчені зауважили, що в тілі вакцинованих медиків, у яких все ж з'являлися ознаки зараження SARS-CoV-2, кількість часточок вірусу в тілі було значно меншою, ніж у невакцинованих учасників дослідження.

Видання пише, що дані дослідження ще проходять перевірку. Однак, якщо вони підтвердяться, це буде означати, що навіть та невелика кількість вакцинованих медиків, у яких все ж почався перебіг COVID-19 без симптомів, не може заразити інших людей.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Наступного дня в Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

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Переклад: Лесь Димань