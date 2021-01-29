Солісти англійської національної опери вчать дихальним вправам хворих на коронавірус пацієнтів. Солісти радять розтягувати вдих і видих, а також співати прості колискові.
Читайте такожЛікування плазмою зменшує ризик початку тяжкого COVID-19 у старших людейЯк йдеться в сюжеті ТСН, все почалося з ініціативи однієї з лондонських лікарень. Там сформували групу з 12-ти пацієнтів, які страждають так званим посткоронавірусним синдромом - їм все ще важко дихалося.
Людям запропонували відеоуроки від оперних співаків, які показували професійні дихальні вправи. Експеримент тривав півтора місяці, після чого всі пацієнти повідомили про поліпшення самопочуття. Терапію зробили регулярною і на неї вже вишикувалася черга в тисячу осіб.
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