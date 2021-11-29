Штам спочатку виявили в ПАР.

Міністри охорони здоров'я країн G7 проведуть екстрену нараду для обговорення нового штаму коронавірусу Omicron.

Нарада відбудеться 29 листопада, пише The Guardian.

"Під головуванням Великобританії в понеділок, 29 листопада, буде скликано термінову нараду міністрів охорони здоров'я G7 для обговорення подій, пов'язаних з Omicron", - повідомили в неділю в Міністерстві охорони здоров'я та соціального захисту.

Рішення про зустріч було прийнято після виявлення позитивних результатів тесту на Omicron у Великобританії, Німеччині та Італії.

У неділю міністр охорони здоров'я Франції заявив, що цей штам, ймовірно, також буде циркулювати у Франції.

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Штам Omicron

Як повідомляв УНІАН, раніше в ПАР виявили новий штам коронавірусу з 32 мутаціями, названий B.1.1.529.

Глава відділу нових хвороб ВООЗ Марія Ван Керкхове заявила, що для вивчення впливу нового штаму на вакцини необхідно кілька тижнів.

Новий штам назвали Omicron і кваліфікували його як "той, що викликає занепокоєння".

Автор: Людмила Жерновська