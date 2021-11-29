Наразі дослідники в Південній Африці та в усьому світі вивчають це питання, щоб краще зрозуміти особливості штаму Omicron.

Науковці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки що не мають достатньо даних, щоб стверджувати шляхи передання та рівень небезпеки від нового штаму коронавірусу Omicron у порівнянні з іншими мутаціями COVID-19.

Як ідеться у заяві ВООЗ, наразі дослідники в Південній Африці та в усьому світі вивчають це питання, щоб краще зрозуміти особливості штаму Omicron.

Зокрема, залишається не зрозумілим, чи новий штам швидше передається від людини до людини у порівнянні з іншими варіантами, зокрема Delta.

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"Кількість людей з позитивним тестом зросла в районах Південної Африки, які постраждали від цього штам. Але епідеміологічні дослідження тривають, щоб зрозуміти, чи це через Omicron, чи інші фактори", - наголосили у ВООЗ.

Також зараз невідомо, чи штам Omicron викликає важчий перебіг захворювання, якщо порівняти з іншими штамами. Попередні дані свідчать про зростання кількості госпіталізацій у ПАР, але це може бути пов’язано зі збільшенням загальної кількості людей, які інфікуються, а не через специфічне зараження штамом.

Також зараз бракує інформації щодо особливостей симптомів при інфікуванні Omicron.

"Розуміння рівня тяжкості варіанту Omicron займе від кількох днів до кількох тижнів. Усі варіанти COVID-19, включаючи варіант Delta, який є домінувальним у всьому світі, можуть спричинити тяжке захворювання або смерть, зокрема для найбільш вразливих людей. Тому профілактика завжди є ключовою", - нагадали у ВООЗ.

Мутація коронавірусу: що відомо про Omicron

Новий штам коронавірусу B.1.1.529 або Omicron вперше виявили у зразках, зібраних у Ботсвані та у ПАР. Відтоді цей штам також підтвердили у Бельгії, Гонконгу, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Австралії. У Чехії та Австрії також повідомляли про підозру на зараження цим штамом.

Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має близько 30 мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на COVID-19.

Раніше в ВООЗ заявляли про те, що новий штам коронавірусу Omicron "викликає занепокоєння". В організації додали, що ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.

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Автор: Вікторія Гордієнко