Науковці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки що не мають достатньо даних, щоб стверджувати шляхи передання та рівень небезпеки від нового штаму коронавірусу Omicron у порівнянні з іншими мутаціями COVID-19.
Як ідеться у заяві ВООЗ, наразі дослідники в Південній Африці та в усьому світі вивчають це питання, щоб краще зрозуміти особливості штаму Omicron.
Зокрема, залишається не зрозумілим, чи новий штам швидше передається від людини до людини у порівнянні з іншими варіантами, зокрема Delta.
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"Кількість людей з позитивним тестом зросла в районах Південної Африки, які постраждали від цього штам. Але епідеміологічні дослідження тривають, щоб зрозуміти, чи це через Omicron, чи інші фактори", - наголосили у ВООЗ.
Також зараз невідомо, чи штам Omicron викликає важчий перебіг захворювання, якщо порівняти з іншими штамами. Попередні дані свідчать про зростання кількості госпіталізацій у ПАР, але це може бути пов’язано зі збільшенням загальної кількості людей, які інфікуються, а не через специфічне зараження штамом.
Також зараз бракує інформації щодо особливостей симптомів при інфікуванні Omicron.
"Розуміння рівня тяжкості варіанту Omicron займе від кількох днів до кількох тижнів. Усі варіанти COVID-19, включаючи варіант Delta, який є домінувальним у всьому світі, можуть спричинити тяжке захворювання або смерть, зокрема для найбільш вразливих людей. Тому профілактика завжди є ключовою", - нагадали у ВООЗ.
Мутація коронавірусу: що відомо про Omicron
Новий штам коронавірусу B.1.1.529 або Omicron вперше виявили у зразках, зібраних у Ботсвані та у ПАР. Відтоді цей штам також підтвердили у Бельгії, Гонконгу, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Австралії. У Чехії та Австрії також повідомляли про підозру на зараження цим штамом.
Наразі відомо, що цей варіант коронавірусу має близько 30 мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження людини, яка вже перехворіла на COVID-19.
Раніше в ВООЗ заявляли про те, що новий штам коронавірусу Omicron "викликає занепокоєння". В організації додали, що ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.