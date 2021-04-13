І хоч помітно, що "британський" штам став агресивнішим до людей молодшого віку, науковці наголошують, що "пропорції клінічно важких наслідків були однаковими для різних вікових груп".

Науковці з Британії та США, провели 2 дослідження "британського" штаму коронавірусу (B.1.1.7). Науковці виявили, що він не такий смертельний, як вважалось раніше.

Як пише 24 канал з посиланням на The Lancet, "британський" штам коронавірусу й справді заразніший, ніж початковий варіант SARS-CoV-2. Але він не впливає на тяжкість хвороби.

Науковці з Британії секвенували 341 зразок пацієнтів, яких госпіталізували з коронавірусом від 9 листопада до 20 грудня 2020 року. 198 з них були інфіковані штамом B.1.1.7.

Госпіталізовані з "британським" мали меншу кількість супутніх захворювань, ніж носії інших штамів, а також були молодшими за віком. І найчастіше вони належали до групи етнічних меншин.

І хоч помітно, що "британський" штам став агресивнішим до людей молодшого віку, науковці наголошують, що "пропорції клінічно важких наслідків були однаковими для різних вікових груп".

Тож команда дослідників не виявила зв'язку між тяжкістю перебігу хвороби й походженням вірусу. Хоч зауважила, що британський варіант вірусу значно заразніший за початкову версію вірусу.

Науковці із США також не виявили змін в симптомах і тривалості хвороби під час інфікування "британським" штамом SARS-CoV-2.

"Британський" штам коронавірусу: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко