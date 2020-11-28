Постраждалих попросили ще раз пройти тест.

У Британії понад 1300 громадян помилково отримали позитивний результат на тест COVID-19.

Про це пише Reuters.

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Тести були зроблені з 19 по 23 листопада. У службі причиною інциденту назвали «лабораторну помилку» і послалися на проблемну серію хімікатів. Однак обставини досі розслідуються.

Постраждалих попросили ще раз пройти тест і продовжити самоізоляцію у випадку появи симптомів вірусу.

Систему тестування Департаменту охорони здоров’я Британії критикували раніше. На початку 2020 року під час її запуску трапилась серія гучних збоїв. У вересні майже 16 тисяч «позитивних» тестів були втрачені на кілька днів, що призвело до затримки у відстеженні контактів.

Уряд звинуватив «застарілу» файлову систему, яка переривала записи після 65 тисяч стрічок з даними.

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Автор: Яна Ставська