"Бразильський" штам COVID більш трансмісивний, вірулентний, може знижувати ефективність антитіл.

У Росії виявили штам коронавірусу "Гамма", який також називають"бразильським". Подібно штаму "д=Дельта", він є більш заразним.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на науковий центр Росспоживнагляду "Вектор".

"На території Російської Федерації широкого поширення набув варіант "Дельта", виявлені поодинокі випадки варіанту "Гамма", - сказали в центрі.

У РФ штами "Гамма" і "Дельта" були віднесені до категорії таких, що "викликають заклопотаність". Ці варіанти коронавірусу більш трансмісивні, вірулентні, можуть знижувати ефективність антитіл.

Водночас штами "Лямбда" і "Епсілон", "що відносяться до варіантів, що "викликають інтерес", на території РФ поки не виявлені.

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Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус попередив про загрозу появи штаму коронавірусу, який буде більш небезпечний, ніж "Дельта".

Якщо COVID - 19 і далі буде поширюватися в світі, ймовірність появи ще одного небезпечного штаму коронавірусу висока.

За словами глави ВООЗ, в даний час в світі можна спостерігати безпрецедентну кризу, яка вимагає безпрецедентних заходів.

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Автор: Дмитро Захаров