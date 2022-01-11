Наголошується, що інфіковані працівники повинні будуть носити маски N95 з додатковим захистом, а також будуть лікувати лише пацієнтів із COVID-19.

У деяких штатах США місцеві органи охорони здоров’я дозволили лікарям, інфікованим легкою формою COVID-19, залишатися на роботі. До такого надзвичайного кроку американців підштовхнула катастрофічна нестача медперсоналу через значну кількість пацієнтів хворих на COVID-штам "Омікрон".

Як пише AP, медики у Каліфорнії зможуть працювати з позитивними COVID-тестами, але без симптомів.

Деякі лікарні в Род-Айленді та Арізоні також повідомили хворим на COVID-19 співробітникам, що вони можуть залишатися на роботі, якщо у них немає симптомів або вони легкі.

Наголошується, що інфіковані працівники повинні будуть носити маски N95 з додатковим захистом, а також будуть лікувати лише пацієнтів із COVID-19.

"Ми знаємо, що найближчими днями лікарні очікують набагато більше пацієнтів, ніж вони зможуть прийняти за наявних ресурсів", – сказав Ян Емерсон-Ші, речник Каліфорнійської лікарняної асоціації.

Утім, асоціація медсестер Каліфорнії, що налічує 100 тисяч членів, виступила проти цього рішення і попередила, що воно призведе до збільшення кількості інфекцій.

"Губернатор та інші лідери охорони здоров’я штату "ставлять потреби медичних корпорацій вище безпеки пацієнтів і працівників. Ми хочемо піклуватися про наших пацієнтів і бачити, як вони одужують, а не потенційно їх заразити", – заявила президент асоціації Кеті Кеннеді.

Як писав УНІАН, надзвичайно заразний варіант Омікрон призвів до того, що у США кількість нових випадків COVID-19 виросла в середньому до понад 700 тисяч на день, побивши рекорд, встановлений рік тому.

Кількість американців, які перебувають у лікарні з вірусом, становить близько 110 тис., що трохи менше, ніж у січні минулого року. Багато лікарень переповнені хворими, а медичних працівників не вистачає. Хоча Омікрон викликає легший перебіг захворювання, ніж Дельта-варіант.

Зазначимо, раніше Центри контролю та профілактики захворювань заявили, що медичні працівники, у яких немає симптомів, можуть повернутися на роботу через 7 днів із негативним тестом. Час ізоляції може бути скорочено, якщо виникне нестача персоналу.

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