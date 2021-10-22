За даними науковців, COVID-19 пов'язаний з низькими температурами й вологістю та багато в чому схожий на сезонний грип.

Науковці з Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal) надали переконливі докази того, що коронавірус став сезонним захворюванням. За їх даними, COVID-19 пов'язаний з низькими температурами й вологістю та багато в чому схожий на сезонний грип.

Як пише 24 канал з посиланням на Nature Computational Science, перше теоретичне моделювання показало, що клімат не був рушійною силою передачі коронавірусу (з огляду на велику кількість сприйнятливих людей без імунітету).

Однак деякі науковці припускають, що початкове поширення COVID-19 в Китаї сталося на широті від 30 до 50 градусів північної широти, з низьким рівнем вологості й при низьких температурах (від 5 до 11 градусів). Тож експерти з ISGlobal вирішили визначити, чи справді COVID-19 є сезонним захворюванням.

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Команда науковці проаналізувала зв'язок температури й вологості на початковій стадії поширення COVID-19 в 162 країнах на 5 континентах. Результати показали негативний взаємозв'язок між швидкістю передачі (R0) і температурою та вологістю в глобальному масштабі: вищі швидкості передачі були пов'язані з нижчими температурами й вологістю.

Потім дослідники проаналізували, як зв'язок між кліматом і хворобами розвивався з плином часу і чи був він послідовним в різних географічних масштабах. Для цього науковці використовували статистичний метод, який був спеціально розроблений для виявлення схожих патернів варіації в різні періоди.

Дослідники виявили сильний негативний зв'язок для коротких часових вікон між кількістю випадків інфікування й кліматом у всьому світі.

У результаті дослідження науковці виявили, що перші хвилі епідемії слабшали з підвищенням температури й вологості, а друга хвиля посилювалася в міру зниження температури й вологості.

Однак влітку ця закономірність порушилася на всіх континентах. Це можна пояснити декількома факторами, в тому числі масовими скупченнями молоді, туризмом та кондиціонуванням повітря.

При адаптації моделі для аналізу тимчасових кореляцій на всіх рівнях в країнах Південної півкулі, куди вірус прибув пізніше, спостерігалася така ж негативна кореляція. Кліматичні ефекти були найпомітнішими при температурах від 12 до 18 градусів C і вологості від 4 до 12 г / м 3.

Використовуючи епідеміологічну модель, дослідницька група показала, що включення температури у швидкість передачі краще працює для прогнозування підйому і спаду різних хвиль коронавірусу, особливо першої та третьої в Європі.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозували в найближчі півтора року стабілізацію ситуацію з поширенням коронавірусу у світі.

Коронавірус у світі: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко