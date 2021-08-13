В ВООЗ також закликали уряди всіх країн світу деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень походження коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я створює нову групу експертів, яка працюватиме над з'ясуванням походження смертельного вірусу COVID-19.

Як йдеться у заяві ВООЗ, група експертів буде називатися "Міжнародна наукова консультативна група з походження нових патогенів" (SAGO) і відповідатиме за консультування організації з питань розробки глобальної структури для систематичного вивчення виникнення майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом. Відносно коронавірусу SAGO буде підтримувати швидке проведення досліджень.

"Оголосивши відкритий конкурс на висунення кандидатур в SAGO, ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, в роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь всі держави-члени", - йдеться в повідомленні.

При цьому в організації закликали уряди всіх країн деполітизувати ситуацію і співпрацювати для прискорення досліджень походження коронавірусу й працювати для розробки загальної структури для майбутніх нових патогенів з пандемічним потенціалом.

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"Цей відкритий заклик спрямований на те, щоб забезпечити виявлення широкого спектра наукових навичок і досвіду для консультування ВООЗ з питань досліджень, необхідних для визначення походження будь - якого майбутнього з'являється або знову з'являється патогену з пандемічним потенціалом", - йдеться в повідомленні.

ВООЗ також сподівається на продовження попередніх місій в Китай з вивчення походження вірусу для того, щоб зібрати достатньо даних для спростування гіпотези про можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.

Разом з тим, ВООЗ також запускає нове міжнародне дослідження, яке допоможе вивчити COVID-19.

Як пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro, дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу.

У ISARIC пояснили, що тривала пандемія коронавірусу залишається одним з найменш зрозумілих аспектів і стала "глобальною кризою в галузі охорони здоров'я". При цьому поки мало що відомо про те, чому деякі люди, які пройшли гостру фазу інфекції, відчувають труднощі з одужанням і страждають від стійких симптомів, таких як задишка, сильна втома і захворювання головного мозку, а також серцеві та неврологічні розлади.

"Існує потреба в оптимізації та стандартизації збору та передачі клінічних даних між дослідженнями (зокрема, клінічними випробуваннями) та клінічною практикою для цього стану", - йдеться в організації.

Як повідомляв УНІАН, є дві версії походження коронавірусу - ними поділилася розвідка США.

Пандемія коронавірусу у світі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко