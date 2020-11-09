Новий препарат може виявитися потужнішим, ніж всі інші, в провокації захисної імунної реакції.

У США створили нову вакцину від COVID-19 на основі так званого "штучного" коронавірусу. Вона потенційно може викликати більшу захисну реакцію організму, ніж інші профілактичні препарати.

Читайте такожУ ВООЗ розповіли, скільки доз вакцини розраховують поширити у світіЯк пише Nature, авторами вакцини виступили вчені Девід Віслер і Ніл Кінг з Університету Вашингтона у Сієтлі. Разом з колегами вони створили мікроскопічні схожі на кульки частинки. Вони повторюють структуру коронавірусу, який провокує COVID-19. До поверхні цих частинок вчені прикріпили 60 копій білків з шипів SARS-CoV-2. Саме за допомогою цих шипів коронавірус проникає в людські клітини.

Команда дослідників ввели вакцину на основі мікрочасточок мишам. У тварин в результаті з'явилися захисні антитіла, здатні блокувати вирус. Їхній рівень був таким же або навіть вищим, ніж у людей, які одужали від COVID-19. У мишей, які отримали вакцину зі "штучним" коронавірусом, було в 10 разів більше антитіл, ніж у гризунів, яким вкололи препарат на основі лише білків з шипів. Багато потенційних вакцин базують саме на цих білках. Вчені готують нову розробку для клінічних випробувань (більше про перші результати випробування нової вакцини можна прочитати на сайті Cell).

Вакцина від коронавірусу: що відомо

За даними ВООЗ, загалом у світі проводиться близько 700 випробувань вакцини від COVID-19.

Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ щодо рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

16 жовтня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко інформував, що Україна планує отримати вакцину від коронавірусу компаній AstraZeneca або Novavax після їх реєстрації виробниками та перекваліфікації ВООЗ.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань