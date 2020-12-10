Як виявилося, високий рівень антитіл проти коронавірусу зберігається кілька місяців після першого уколу.

Після щеплення високий рівень антитіл, здатних боротися з коронавірусом, може зберігатися щонайменше чотири місяці. Такий ефект помітили вчені, які проаналізувли зразки крові людей після введення однієї з нових вакцин від COVID-19.

Як пише Nature, компанія Moderna в Кембриджі, штат Массачусетс, повідомила нещодавно, що ефективність її вакцини від COVID-19 перевищує 94%. Щоб перевірити, як довго зберігається цей захист, Алісія Відж з Національного інституту алергії й інфекційних захворювань США разом з колегами проаналізувала зразки крові 34 добровольців. Кожен з них отримав дві дози з місячною перервою між уколами.

Читайте такожВакцина Pfizer-BioNTech проти COVID-19: що відомо про препарат, ефективність від коронавірусуДослідження показало, що пік кількості антитіл проти SARS-CoV-2 наступив через 1-2 тижні після другої ін'єкції. Після цього рівень захисних клітин трохи зменшився впродож наступних 2,5 місяців. Через чотири місяці після першого уколу у крові добровольців все ще був високий рівень антитіл, здатних блокувати коронавірус. В жодного з учасників дослідження не було серйозних побічних ефектів від вакцини.

"Хоч кореляти захисту від зараження SARS-CoV-2 у людей наразі не встановлені, ці результати демонструють, що попри очікуване незначне скорочення титрів стримуючих й нейтралізуючих антитіл, вакцина mRNA-1273 (вакцина від Moderna - ред.) має потенціал забезпечення довготривалого гуморального імунітету", - йдеться в результатах дослідження, опублікованих на The New England Journal of Medicine.

Читайте такожNature: Навіть невелика кількість антитіл може захистити від COVID-19Автори також зазначають, що природне зараження коронавірусом провокує дуже різні реакції й тривалість збереження антитіл. Воно також може створити стійку пам'ять B-клітин про коронавірус, яка може забезпечити захист попри низьку нейтралізуючу активність плазми. У випадку вакцини mRNA-1273 наразі не відомо, чи змушує вона людський імунітет "запам'ятати" інфекцію. Раніше повідомлялося, що вакцина від Moderna дає захист від COVID-19 на три місяці.

Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?

16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.

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Переклад: Лесь Димань