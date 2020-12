Після щеплення високий рівень антитіл, здатних боротися з коронавірусом, може зберігатися щонайменше чотири місяці. Такий ефект помітили вчені, які проаналізувли зразки крові людей після введення однієї з нових вакцин від COVID-19.

Як пише Nature, компанія Moderna в Кембриджі, штат Массачусетс, повідомила нещодавно, що ефективність її вакцини від COVID-19 перевищує 94%. Щоб перевірити, як довго зберігається цей захист, Алісія Відж з Національного інституту алергії й інфекційних захворювань США разом з колегами проаналізувала зразки крові 34 добровольців. Кожен з них отримав дві дози з місячною перервою між уколами.

Дослідження показало, що пік кількості антитіл проти SARS-CoV-2 наступив через 1-2 тижні після другої ін'єкції. Після цього рівень захисних клітин трохи зменшився впродож наступних 2,5 місяців. Через чотири місяці після першого уколу у крові добровольців все ще був високий рівень антитіл, здатних блокувати коронавірус. В жодного з учасників дослідження не було серйозних побічних ефектів від вакцини.

"Хоч кореляти захисту від зараження SARS-CoV-2 у людей наразі не встановлені, ці результати демонструють, що попри очікуване незначне скорочення титрів стримуючих й нейтралізуючих антитіл, вакцина mRNA-1273 (вакцина від Moderna - ред.) має потенціал забезпечення довготривалого гуморального імунітету", - йдеться в результатах дослідження, опублікованих на The New England Journal of Medicine.