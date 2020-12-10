Після щеплення високий рівень антитіл, здатних боротися з коронавірусом, може зберігатися щонайменше чотири місяці. Такий ефект помітили вчені, які проаналізувли зразки крові людей після введення однієї з нових вакцин від COVID-19.
Як пише Nature, компанія Moderna в Кембриджі, штат Массачусетс, повідомила нещодавно, що ефективність її вакцини від COVID-19 перевищує 94%. Щоб перевірити, як довго зберігається цей захист, Алісія Відж з Національного інституту алергії й інфекційних захворювань США разом з колегами проаналізувала зразки крові 34 добровольців. Кожен з них отримав дві дози з місячною перервою між уколами.
Читайте такожВакцина Pfizer-BioNTech проти COVID-19: що відомо про препарат, ефективність від коронавірусуДослідження показало, що пік кількості антитіл проти SARS-CoV-2 наступив через 1-2 тижні після другої ін'єкції. Після цього рівень захисних клітин трохи зменшився впродож наступних 2,5 місяців. Через чотири місяці після першого уколу у крові добровольців все ще був високий рівень антитіл, здатних блокувати коронавірус. В жодного з учасників дослідження не було серйозних побічних ефектів від вакцини.
"Хоч кореляти захисту від зараження SARS-CoV-2 у людей наразі не встановлені, ці результати демонструють, що попри очікуване незначне скорочення титрів стримуючих й нейтралізуючих антитіл, вакцина mRNA-1273 (вакцина від Moderna - ред.) має потенціал забезпечення довготривалого гуморального імунітету", - йдеться в результатах дослідження, опублікованих на The New England Journal of Medicine.
Читайте такожNature: Навіть невелика кількість антитіл може захистити від COVID-19Автори також зазначають, що природне зараження коронавірусом провокує дуже різні реакції й тривалість збереження антитіл. Воно також може створити стійку пам'ять B-клітин про коронавірус, яка може забезпечити захист попри низьку нейтралізуючу активність плазми. У випадку вакцини mRNA-1273 наразі не відомо, чи змушує вона людський імунітет "запам'ятати" інфекцію. Раніше повідомлялося, що вакцина від Moderna дає захист від COVID-19 на три місяці.
Вакцини від Pfizer і Moderna: що про них відомо?
- 16 листопада у світі з’явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після тогого, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона ще не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їхня вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році і понад 1 млрд - в 2021-му.
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