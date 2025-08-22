В Асоціації екскурсоводів Італії закликали популярні пам'ятки змінити літні години роботи.

В італійській столиці Римі у вівторок, 19 серпня 2025 року, померла екскурсовод під час екскурсії знаменитим Колізеєм – у цей час температура в місті становила +31°С.

Як пише The Independent, 56-річна Джованна Марія Джаммаріно знепритомніла в амфітеатрі близько 18:00, проте всі спроби реанімувати жінку не увінчалися успіхом. Ймовірною причиною смерті називають серцевий напад.

На тлі цієї трагедії в Італії знову постало питання про зміну літніх годин роботи популярних пам'яток.

Зазначається, що ще в червні цього року Всесвітня федерація асоціацій туристичних гідів (WFTGA) попередила: "Екстремальна спека більше не виняток. Це нова реальність, що вимагає уваги, адаптації та солідарності в нашій професії".

Однак якщо в Греції цього літа навіть запровадили штрафи за роботу на відкритому повітрі у спеку та позакривали популярні туристичні пам'ятки вдень, то, вочевидь, в Італії не надто прислухалися до такої поради.

"Трагедія 19 серпня в Колізеї, коли 56-річна гід Джованна Марія Джомаріно померла під час своєї зміни через хворобу, має розглядатися як недвозначне свідчення вкрай нестабільних умов, у яких щодня працюють гіди в Італії", – заявили в Національній асоціації туристичних гідів Італії (ANGT).

В асоціації наголосили, що професія гіда вимагає "фізичної витривалості, абсолютної самовіддачі та високого рівня культурної підготовки", але не має "адекватних" заходів безпеки.

Також в ANGT заявляють, що рішення Міністерства туризму Італії дозволити "будь-якій людині стати гідом і працювати" в італійських містах змушує професійних гідів працювати в "дедалі жахливіших умовах за нижчими цінами". Це, за їхніми словами, "вбиває професію гіда".

Зі свого боку Національна федерація гідів Італії Federagit нещодавно закликала змінити години роботи Колізею, щоб вони відповідали спекотній погоді. У заяві федерації йдеться, що "ми, як Federagit, уже кілька місяців просимо про відкриття парку Колізею раніше, о 8 годині".

"Вкрай важливо, щоб музеї, археологічні парки та керівники культурних установ приділяли більше уваги і забезпечували більший захист тим, хто щодня працює на передовій", – заявили у Federagit.

Літня спека в Європі змінює туризм

Як повідомляв УНІАН, раніше останніми роками літні місяці в популярних туристичних країнах Європи стали нестерпно спекотними. Це вже змушує туристів змінювати свої відпускні звички, обираючи для відпочинку більш прохолодні напрямки або ж подорожуючи в міжсезоння.

Також літню відпустку туристам у Європі псують лісові пожежі. Зокрема, особливо дісталося Греції, Туреччині, Іспанії та Португалії. Тим часом, свіжі дані показують, що Європейський союз цього року переживає найпотужніший сезон лісових пожеж за всю історію спостережень.

