Найменше охочих будувати майбутнє – серед молоді.

Майже 83% людей хотіли б будувати своє майбутнє в Україні. Про це свідчать результати опитування "Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва".

Ще 11% відповіли на це питання негативно. Частка охочих планувати майбутнє в Україні, порівняно з 2022 роком, впала на майже 6%. Водночас цей показник вище, ніж у довоєнні часи – у 2020 році таких було 70%.

Зазначається, що найменше охочих лишатися в Україні серед молоді віком від 18 до 29 років – 71%. Натомість серед людей старше 60 років таких 91%. По регіонах найбільша частка охочих будувати майбутнє в Україні серед західних регіонів та центральних регіонів – по 85%, а найнижча – у південних (78%) і східних (77%) областях.

На запитання, які почуття виникають у Вас, коли Ви думаєте про майбутнє України, респонденти відповіли:

надія – 58%;

тривога – 43%;

оптимізм – 28%;

страх – 21%;

розгубленість – 21%;

упевненість – 16%.

Про опитування

Опитування проводилося методом face-to-face у період з 12 по 18 серпня 2025 року. Загалом у ньому взяли участь 2002 українці віком від 18 років на підконтрольних Україні територіях. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Майбутнє України: важливі новини

Раніше директор Інституту соціології НАН України, соціолог Євген Головаха розповів, що наразі соціологам складно прогнозувати, чи будуть українці масово повертатися додому. Раніше очікувалося, що в Україну повернеться близько третини біженців.

Також, за його словами, наразі немає серйозних підстав вірити в те, що найближчим часом воєнні дії можуть зупинитися. Такою підставою, на його думку, може бути руйнування економіки Росії.

