Вакцинація має початись з найбільш вразливих груп населення.

Застосування вакцини від коронавірусу, яку розробляє американська компанія Pfizer спільно з німецьким партнером BioNTech, може початися до кінця 2020 року.

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Про це "Обозревателю" сказав вірусолог і заступник директора з науки відділу вакцин американського держагентства Food and Drug Administration (FDA) Костянтин Чумаков. За його словами, проміжні результати досліджень показали (це половина для остаточних висновків), що світ дійсно опинився на один крок ближче до вакцини.

"Pfizer розраховує через два тижні запросити дозвіл на обмежене застосування серед медичних працівників і груп ризику. Проміжний результат вражаючий і перевершує прогнози більшості вчених. Здається, вакцина захищає від хвороби, але треба з'ясувати, чи запобігає вона зараженню й здатності передавати вірус іншим людям", – сказав учений.

Окрім того, за його словами, треба переконатися, наскільки довго тримається імунітет, який викликає цей кандидат на вакцину.

"Якщо довго – то все чудово, якщо ні – доведеться через деякий час вакцинуватися знову. Але про це ми дізнаємося не раніше, ніж за 3-6 місяців. Якщо все піде за планом, вакцинація найбільш вразливих груп населення почнеться до кінця року", – уточнив учений.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

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Автор: Андрій Василюк