На кін поставлено репутацію ЄС як компетентної влади і довіра до його розхваленої соціальної моделі.

Європейські країни вже давно хваляться тим, що вони стали сильними соціальніми державами з потужними системами охорони здоров'я. Вони також переконані, що саме держава повинна грати велику роль у стимуляції відновлення після пандемії.

Але до болю повільне поширення вакцин від COVID-19 по всій території ЄС підриває будь-які претензії на те, що уряд знає, як буде краще. І це стосується як національного рівня, так і всієї організації, - пише Bloomberg.

"Якщо Європа не виправить швидко свою програму вакцинації від коронавірусу, буде важко повірити, що її політична модель здатна забезпечити кращі результати для громадян, ніж інші", - йдеться в статті.

Читайте такожNature: Вчені з’ясували, як швидко щеплення від COVID-19 починає захищати від хворобиЄвропа не прославилася за час пандемії. Контитент постраждав від жорстокої першої хвилі на весні. Новий коронавірус викрив прогалини у секторі охорони здоров'я багатьох країн, таких як Італія й Іспанія. Влітку ЄС, здавалося, краще керував ситуацією, ніж США. З'явилася надія, що європейська організація розробила ефективні системи виявлення і відстеження випадків зараження, щоб уникнути нових локдаунів. Але друга хвиля COVID-19 восени розбила будь-які європейські претензії на просунутість. Лише деякі країни в Азії, а також Австралія й Нова Зеландія змогли повністю взатя пандемію під контроль.

На жаль, ЄС, здається, не дуже вправно проводить останній і, напевне, найважливіший етап боротьби з вірусом - масову вакцинацію. Європейська медична агенція не поспішала схвалювати вакцини, які були визнані придатними для використання в інших частинах світу. Вагання щодо спільної розробки компанії AstraZeneca й Оксфордського університету зрозумілі. Випробування цієї вакцини супроводжувалися проблемами, які виправдовують додаткову обережність замість поспішного схвалення, до якого вдалася Велика Британія. Але повільне дослідження вакцин від Pfizer/BioNTech і від Moderna (ця вакцина досі чекає на схвалення) важче зрозуміти.

Саме проведення вакцинації відбувається ще гірше. Німеччина, Франція, Італія й Іспанія (найбільші країни ЄС) разом зробили щеплення меншій кількості людей, ніж Ізраїль, про що свідчать дані Bloomberg. І це при тому, що ці чотири країни мають в приблизно 30 разів більше населення, ніж Ізраїль.

Читайте такожУ Німеччині збираються подовжити локдаунНімецькі зусилля були трохи швидші, ніж у випадку інших країн ЄС. А Італія принаймні звітує про свій прогрес. Але іспанська комунікація була не також далекоглядною. Франція ж спромоглася зробити лише принизливі 516 щеплень за перший тиждень програми вакцинації. Затримки в роботі Європейської медичної асоціації й Новорічні свята не допомагають ситуації. І мало що вказує на те, що континент намагається швидко виправити її. Він продовжує страждати від бюрократії, нестачі підготовленого медичного персоналу й обладнання.

Європа може похвалитися певними успіхами. Перша затверджена вакцина від коронавірусу була розроблена в німецькій лабораторії. Хоча компанія зі США змогла зайнятися масштабним виробництвом цього препарату. Але навіть в процесі досліджень й розробки були помітні провали. Зокрема, зусилля зі створення вакцини компанії Sanofi у Франції не увінчалися успіхом. І представлення результатів відклали на кінець 2021 року.

Читайте такожNewsweek: Вчений з Оксфорда допустив, що вакцина може не подіяти на мутований COVID-19 з ПАРЄврокомісія не змогла помітити ще влітку, які з вакцин найбільш перспективні. Вона із запізенням збільшила свої замовлення щеплень від BioNTech/Pfizer і Moderna. Обвидві вакцини Вашингтон скупив раніше.

Важливість швидкої вакцинації наскільки велика, що викликає подив, чому Європа діє так розгублено. Ефективна і швидка масова вакцинація врятує тисячі життів, дозволить країнам раніше запустити на повну потужність свої економіки й уникнути психологічного болу нескінченних карантинів. Це також обмежить ризики мутації коронавірусу, як це сталося у Великій Британії. Такі події зроблять завдання з взяття COVID-19 під контроль ще важчим.

Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?

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Переклад: Лесь Димань