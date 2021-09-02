Чоловік відчував втому та пригніченість.

Американський комік й телеведучий Джо Роган захворів на коронавірус. Раніше він заявляв, що здоровим людям не потрібно вакцинуватися від COVID-19.

Про це пише BBC.

Ще у квітні в одному зі подкастів The Joe Rogan Experience Роган сказав, що молодим та здоровим людям вакцина не потрібна.

Після того, як його слова викликали обурення, він сказав, що міг помилятися. Роган запевняв, що не має відношення до антивакцинаторів.

Телеведучий розповів, що перервав виступ у Флориді, коли відчув "втому", "пригніченість" та головний біль.

"Сердечна подяка сучасній медицині за те, що витягла мене з цього так швидко і легко", - написав він у Instagram.

Нагадаємо, що у Португалії COVID-19 забрав життя майже всієї родини антивакцинаторів. Хвороба за тиждень "вбила" матір, батька та їхнього сина.

Раніше у США від коронавірусу помер колишній офіцер ЦРУ, який стверджував, що COVID-19 це нібито обман.

Автор: Людмила Жерновська