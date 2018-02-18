Через українсько - білоруський кордон намагалися незаконно  провезти  медпрепарати з вмістом психотропних речовин (фото)

Як свідчать прикордонники, були й інші випадки виявлення психотропів. За усіма цими фактами працівники митниці склали відповідні документи. Лікарські препарати вилучено.

Через українсько - білоруський кордон намагалися незаконно провезти медпрепарати з вмістом психотропних речовин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Ці спроби викрили житомирські прикордонники.

Так, вчора під час спільного прикордонно-митного оформлення громадянки Російської Федерації, яка псажажиркою мала намір в’їхати в Україну, прикордонники за допомогою службового собаки виявили у жіночій сумочці таблетки з вмістом наркотичної речовини «Фенозепам».

Загалом же, протягом цього тижня прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону тричі виявляли медичні препарати психотропної дії в іноземних осіб, які прямували через державний рубіж.

Так, охоронці кордону спільно з співробітниками митниці виявили ампули із сильнодіючою психотропною речовиною «Трамадол». Це сталося в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі», коли оглядали автомобіль «Тойота» російської реєстрації. Психотропи в салоні автівки віз в Україну громадянин Республіки Молдова.

Як свідчать прикордонники, були й інші випадки виявлення психотропів. За усіма цими фактами працівники митниці склали відповідні документи. Лікарські препарати вилучено.