Через українсько - білоруський кордон намагалися незаконно  провезти  медпрепарати з вмістом психотропних речовин (фото)

12:25, 18 лютого 2018
Інциденти
447 0
Через українсько - білоруський кордон намагалися незаконно провезти медпрепарати з вмістом психотропних речовин / фото Держприкордонслужби України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України. 

Ці спроби викрили житомирські прикордонники.

Так, вчора під час спільного прикордонно-митного оформлення громадянки Російської Федерації, яка  псажажиркою мала намір в’їхати в Україну, прикордонники за допомогою службового собаки виявили у   жіночій сумочці  таблетки з вмістом наркотичної речовини «Фенозепам».

Собаки виявили у жіночій сумочці таблетки з вмістом наркотичної речовини «Фенозепам» / фото Держприкордонслужби України

Загалом же, протягом цього тижня прикордонники відділу «Овруч» Житомирського загону тричі виявляли медичні препарати психотропної дії в іноземних осіб, які прямували через державний рубіж.

Так,  охоронці кордону спільно з співробітниками митниці виявили ампули із сильнодіючою психотропною речовиною «Трамадол». Це сталося  в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Виступовичі», коли  оглядали   автомобіль «Тойота»  російської реєстрації. Психотропи  в салоні автівки віз в Україну  громадянин Республіки Молдова.

Як свідчать прикордонники, були й інші випадки виявлення психотропів. За усіма цими фактами  працівники митниці склали відповідні документи. Лікарські препарати вилучено.

Лікарські препарати вилучено / фото Держприкордонслужби України

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #лікарські препарати#Держприкордонслужба України#житомирські прикордонники