Загадкова смерть: на Дніпропетровщині знайшли тіла п'ятьох людей, які загинули за невідомих обставин
13:27, 18 лютого 2018Інциденти
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Ознак пожежі у будинку не виявлено, причина смерті встановлюється. Тіла знайшли в приватному житловому будинку.
Причина смерті встановлюється / фото УНІАН
В с. Аули Криничанського району на Дніпропетровщині виявлено тіла п'ятьох людей, які загинули за невідомих обставин.
Про це повідомляється в оперативній інформації Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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«17 лютого близько 11 год. 20 хв. у с. Аули в приватному житловому будинку виявлено 5 загиблих осіб. Причина смерті встановлюється. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не долучалися», - йдеться в повідомленні.
Раніше у центрі Одеси під час гасіння пожежі в житловому будинку було виявлено два тіла.
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