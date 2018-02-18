Загадкова смерть: на Дніпропетровщині знайшли тіла п'ятьох людей, які загинули за невідомих обставин

Ознак пожежі у будинку не виявлено, причина смерті встановлюється. Тіла знайшли в приватному житловому будинку.

В с. Аули Криничанського району на Дніпропетровщині виявлено тіла п'ятьох людей, які загинули за невідомих обставин.

Про це повідомляється в оперативній інформації Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«17 лютого близько 11 год. 20 хв. у с. Аули в приватному житловому будинку виявлено 5 загиблих осіб. Причина смерті встановлюється. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не долучалися», - йдеться в повідомленні.

Раніше у центрі Одеси під час гасіння пожежі в житловому будинку було виявлено два тіла.