У центрі Одеси під час гасіння пожежі в житловому будинку виявлено два тіла (фото, відео)

Причина пожежі та смерті людей встановлюються.

У центрі Одеси під час гасіння пожежі в житловому будинку виявлено тіла двох загиблих людей.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, 17 лютого о 6.01 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання у квартирі на другому поверсі житлового будинку по вулиці Новосельського.

До місця виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які виявили, що є загроза поширення вогню на сусідні приміщення і горище. В ході гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.

О 7.14 пожежу було ліквідовано на площі 70 кв. метрів. Причини займання та смерті людей встановлюються.