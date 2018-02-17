У центрі Одеси під час гасіння пожежі в житловому будинку виявлено два тіла (фото, відео)
13:45, 17 лютого 2018Інциденти
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Причина пожежі та смерті людей встановлюються.
Причина пожежі та смерті людей встановлюються / фото odesa.dsns.gov.ua
У центрі Одеси під час гасіння пожежі в житловому будинку виявлено тіла двох загиблих людей.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, 17 лютого о 6.01 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання у квартирі на другому поверсі житлового будинку по вулиці Новосельського.
До місця виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які виявили, що є загроза поширення вогню на сусідні приміщення і горище. В ході гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох загиблих людей.
О 7.14 пожежу було ліквідовано на площі 70 кв. метрів. Причини займання та смерті людей встановлюються.
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