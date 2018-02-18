У Львові дівчина вижила після стрибка з мосту висотою 11 метрів

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства.

У Львові 20-річна дівчина вижила після стрибка з мосту висотою 11 метрів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області, 16 лютого о 23.45 до правоохоронців надійшла інформація, що із шляхопроводу на пр. Червоної Калини у Львові стрибнула молода жінка.

Оперативники, які прибули на місце події, встановили, що постраждала 20-річна львів’янка, яка намагалася заподіяти собі смерть.

Внаслідок падіння жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження і перебуває в лікарні.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років.

Як повідомив координатор громадської організації «Варта-1», що співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, подія сталася на очах у свідків.

«Зі слів свідків, дівчина припаркувала чeрвону «Таврію» біля мосту (автомобіль належить матері молодої жінки), ходила біля мосту, дивилась вниз, а потім поставила свічку в сніг та почала пeрeлазити чeрeз пeрила. Люди кричали, щоб вона зупинилася, але дівчина зіскочила. Свідкам були задалеко, щоб встигнути затримати її, вона перехрестилась і стрибнула вниз», - повідомив Зінкевич.

Довідка УНІАН. Шляхопровід на пр. Червоної калини (т.з. Сихівський міст) є однією з найважливіших транспортних розв'язок у Львові, який сполучає густонаселений житловий масив «Сихів» із центральною частиною міста.

Висота моста над залізничною колією становить 11 м, над дорогою - 6 м.