Опубліковані імена й фото чотирьох розстріляних товаришами зі служби морпіхів під Широкиним

13:24, 16 лютого 2018
Війна
2123 0
Морпіхів вбили під Широкіно / фото inshe.tv

Їхні тіла виявили вранці 14 лютого. InfoResist стали відомі імена загиблих.

Читайте такожСтала відома причина розстрілу миколаївських морпіхів під Широкиним"Велика трагедія, яка сталася в родині морської піхоти, лягла болісною кривавою раною на кожного з нас. Ми втратили чотирьох побратимів. Не в бою, а від зрадницьких пострілів", — йдеться у прощальному повідомленні 36-ої бригади.

Артем Жовтобрюх, 20-річний старший матрос, він з Черкаської області, село Криві Коліна.

фото inforesist.org
фото inforesist.org

Валерій Литвиненко, 30 років, старший матрос з Полтавської області, Лохвицького району, село Вирішальне.

фото inforesist.org
фото inforesist.org

Олександр Бурданов, 39 років, молодший лейтенант, мешкав у місті Запоріжжя. Він обіймав посаду командира десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти.

фото inforesist.org

Андрій Новицький, 23 роки, матрос з Бахмута Донецької області. Андрій служив навідником десантно-штурмової роти. Його фото знайти не вдалося.

Як повідомляли ЗМІ, чотирьох військовослужбовців Збройних сил України застрелили уві сні товариші за службою під Широкіним через ймовірні систематичні знущання.

Раніше в штабі АТО повідомили про загибель українських морпіхів, тіла яких були знайдені в місці проживання.

Пізніше ЗМІ дізналися, що в 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України сталася надзвичайна подія — два бійці бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів за службою. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти.

У Генеральній прокуратурі підтвердили вбивство чотирьох морських піхотинців поблизу Широкиного.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #морпіхи розстріляли товарищів#вбивство морпіхів