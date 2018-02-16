Опубліковані імена й фото чотирьох розстріляних товаришами зі служби морпіхів під Широкиним

Чотирьох військовослужбовців Збройних сил України застрелили, коли ті спали, товариші за службою.

14 лютого в районі Широкиного двоє морпіхів через конфлікт розстріляли чотирьох своїх товаришів зі служби.

Їхні тіла виявили вранці 14 лютого. InfoResist стали відомі імена загиблих.

Читайте такожСтала відома причина розстрілу миколаївських морпіхів під Широкиним"Велика трагедія, яка сталася в родині морської піхоти, лягла болісною кривавою раною на кожного з нас. Ми втратили чотирьох побратимів. Не в бою, а від зрадницьких пострілів", — йдеться у прощальному повідомленні 36-ої бригади.

Артем Жовтобрюх, 20-річний старший матрос, він з Черкаської області, село Криві Коліна.

Валерій Литвиненко, 30 років, старший матрос з Полтавської області, Лохвицького району, село Вирішальне.

Олександр Бурданов, 39 років, молодший лейтенант, мешкав у місті Запоріжжя. Він обіймав посаду командира десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти.

Андрій Новицький, 23 роки, матрос з Бахмута Донецької області. Андрій служив навідником десантно-штурмової роти. Його фото знайти не вдалося.

Як повідомляли ЗМІ, чотирьох військовослужбовців Збройних сил України застрелили уві сні товариші за службою під Широкіним через ймовірні систематичні знущання.

Раніше в штабі АТО повідомили про загибель українських морпіхів, тіла яких були знайдені в місці проживання.

Пізніше ЗМІ дізналися, що в 36 бригаді морської піхоти ВМС ЗС України сталася надзвичайна подія — два бійці бригади розстріляли чотирьох своїх товаришів за службою. Військовослужбовці вживали алкоголь, після чого почали стріляти.

У Генеральній прокуратурі підтвердили вбивство чотирьох морських піхотинців поблизу Широкиного.