Сигарети, що призначені лише для продажу в магазині безмитної торгівлі DUTY FREE, вилучено.

Білорус намагався ввезти до України безакцизні цигарки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Сьогодні, 25 лютого, прикордонники відділу «Овруч» спільно з працівниками Житомирської митниці в пункті пропуску «Виступовичі» виявили безакцизні цигарки", - сказано у повідомленні.

Читайте такожНа Житомирщині СБУ блокувала контрабандне переправлення в Україну цигарок (фото)В ході огляду автомобіля «Мерседес» білоруської реєстрації правоохоронці виявили незначну кількість тютюнових виробів, які 53-річний громадянин Білорусі, в’їжджаючи до України, намагався приховати в салоні автівки серед особистих речей.

За цим фактом іноземця притягнуто до відповідальності за порушення митних правил. Сигарети, що призначені лише для продажу в магазині безмитної торгівлі DUTY FREE, вилучено.