На Волині запобігли ввезенню в Україну 1 кілограма кокаїну вартістю $150 тисяч

Наркотичний засіб з приховуванням від митного контролю намагався ввести українець у змові з громадянином Білорусі.

На Волині у пункті пропуску «Ягодин» 28 лютого митники спільно зі співробітниками Служби безпеки України припинили незаконне переміщення в Україну 1,1 кг кокаїну приблизної вартістю 150 тис. дол.

Читайте такожКокаїн замість солі: одеські митники виявили наркотики, заховані у картоплі фрі (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області, наркотичний засіб з приховуванням від митного контролю намагався ввести громадянин України у змові з громадянином Республіки Білорусь.

«Чотири поліпропіленових пляшки ємністю 0,5 л з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору (попередньо кокаїну) було виявлено в паливному баку транспортного засобу марки Mitsubishi», - йдеться у повідомленні.

Загальна вага виявленої знахідки складає 1,1 кг приблизною вартістю 150 тис. дол. Остаточну вартість буде встановлено після проведення експертизи.

Раніше УНІАН повідомляв, що вироком Святошинського районного суду Києва громадянин України засуджено до 10 років позбавлення волі за контрабанду кокаїну з Нідерландів.