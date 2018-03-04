Під Києвом знайшли таємну плантацію елітної коноплі (фото)

«Садівники» побудували для вирощування цілу систему: з витяжкою, вентилятором та крапельною системою поливу.

Правоохоронці виявили у приватному будинку в селі Комарівка (Київська область) плантацію елітної коноплі, яку створили двоє жителів столиці.

Читайте такожНа Волині запобігли ввезенню в Україну 1 кілограма кокаїну вартістю $150 тисячЯк повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області, макарівська поліція отримала підозрілу інформацію від місцевих жителів. Незадоволені мешканці розповіли, що з криниці регулярно зникає вода після приїзду нових сусідів.

Виявилося, що кілька місяців тому двоє киян придбали у селі старий будинок. У домі ніхто не проживав, проте господарі навідувались до нього кожного третього дня. Щоразу після таких візитів люди відчували брак питної води.

«В ході відпрацювання інформації в поле зору місцевої поліції потрапили двоє жителів столиці. Під час санкціонованого обшуку непримітної хатинки поліцейські виявили посіви елітної коноплі. За словами фахівців отримували незаконний врожай із досить дорогого насіння, походження якого наразі встановлюється», - вказано у повідомленні.

Зазначається, що всередині було побудовано цілу систему, налаштовану на безперервний процес вирощування: конопля в горщиках - від маленької до майже дозрілої, стіни будинку в алюмінієвій фользі, витяжка, вентилятор, крапельна система поливу. Посіви та обладнання наразі вилучаються.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Одного зловмисника правоохоронці затримали на місці злочину, його спільника – за місцем проживання у Києві. Тривають слідчі дії.

У Києві викрито організатора та учасників злочинної групи, які налагодили збут канабісу через поштові відділення. Наркотики пересилали поштою у "кіндер-сюрпризах".