У Києві викрили банду, яка пересилала наркотики поштою у "кіндер-сюрпризах" (фото)

У Києві викрито організатора та учасників злочинної групи, які налагодили збут канабісу через поштові відділення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Викрито 39-річного зловмисника, який разом зі спільниками налагодив перевезення та збут поштою наркотичних засобів, прихованих у цукерках. В ході тривалої спецоперації із застосуванням негласних слідчих (розшукових) заходів встановлено, що раніше судимий, у тому числі за злочини, пов’язанні з незаконним обігом наркотичних засобів, мешканець Київщини організував злочинну схему розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини – амфетамін", - йдеться у повідомленні.

Чоловік домовився про постачання до столиці шляхом незаконної пересилки через поштові відділення канабісу та амфетаміну із двома мешканцями іншої області, у тому числі фермером, який на власних земельних ділянках незаконно вирощував коноплю, приховуючи між іншими рослинами.

В подальшому зловмисник орендував квартиру, де його близькі родичи займалися розфасовкою наркотиків, та підібрав кількох дилерів, які безпосередньо займались збутом заборонених речовин.

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"Організатора наркобізнесу затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після одержання у київському поштовому відділенні чергової посилки з наркотичним засобом, який було приховано в цукерки. Під час поверхневого огляду у нього було виявлено майже 40 пакетиків з канабісом і амфетаміном. 19.11.2017 правоохоронці затримали двох його спільників, а також зловмисника, який збував наркотичні та психотропні речовини наркозалежним особам", - додали у відомстві.

Під час проведення слідчих дій за місцем проживання фігурантів провадження виявлено та вилучено значну кількість наркотичної речовини канабіс у скляних банках загальним об’ємом 7,5 літрів та близько 200 г амфетаміну.

Крім того, задокументовано факт незаконної пересилки із Запорізької області посилок з канабісом загальною масою понад 1,8 кг, а також подальшої пересилки наркотичного засобу до Вінницької області.

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