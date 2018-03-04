В Одесі пасажири трамвая на руках винесли з рейок "героя паркування" (фото)

18:56, 04 березня 2018
Інциденти
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фото dumskaya.net

Як пише "Думська", пасажири трамвая вирішили питання своїми силами: вони просто вручну забрали авто "героя паркування" на узбіччя.

Інцидент стався на вулиці Пантелеймонівській Одеси.

Пасажири пасажири впоралися самотужки з авто / фото dumskaya.net
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Теги: #автомобіль#авто на шляху трамваю