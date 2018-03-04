В Одесі пасажири трамвая на руках винесли з рейок "героя паркування" (фото)
18:56, 04 березня 2018Інциденти
3196 0
Інцидент стався на вулиці Пантелеймонівській Одеси.
В Одесі пасажири трамвая на руках винесли з рейок "героя паркування" / фото dumskaya.net
В Одесі вранці в неділю, 4 березня, біля ринку "Привоз" рух трамваїв заблокувала припаркована Toyota.
Як пише "Думська", пасажири трамвая вирішили питання своїми силами: вони просто вручну забрали авто "героя паркування" на узбіччя.
Інцидент стався на вулиці Пантелеймонівській Одеси.
Пасажири пасажири впоралися самотужки з авто / фото dumskaya.net
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter