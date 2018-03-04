В Одесі пасажири трамвая на руках винесли з рейок "героя паркування" (фото)

Інцидент стався на вулиці Пантелеймонівській Одеси.

В Одесі вранці в неділю, 4 березня, біля ринку "Привоз" рух трамваїв заблокувала припаркована Toyota. Як пише "Думська", пасажири трамвая вирішили питання своїми силами: вони просто вручну забрали авто "героя паркування" на узбіччя. Інцидент стався на вулиці Пантелеймонівській Одеси.

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