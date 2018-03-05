В Одесі затримали ймовірного вбивцю 29-річної дівчини: чоловік зізнався, що обезголовив її

Затриманий стверджує, що мотивом скоєння вбивства стало нерозділене кохання - дівчина нібито відмовила йому у близькості.

В Одесі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві дівчини, тіло якої було знайдено 27 лютого. Затриманий працює кухарем-сушистом в одному з одеських закладів.

Читайте такожУ СІЗО Дніпра повісилася "театралка з молотком": потерпілий АТОшник назвав свою версію причин її самогубства (відео)Як повідомляє «Думська», посилаючись на інформацію поліції, підозрюваного – молодого чоловіка 1993 року народження, затримали, коли він повертався до Одеси з Арциза.

Наголошується, що затриманий був знайомий з вбитою – вони вчилися в одній школі.

У ході затримання підозрюваний штрикнув оперативника ножем і намагався перерізати собі вени. Надалі він у всьому зізнався. За словами чоловіка, мотивом скоєння вбивства стало нерозділене кохання: дівчина нібито відмовила йому в близькості. Крім того, у нього були й корисливі мотиви.

Стверджується, що вбивця вбив жінку, перерізавши їй горло, після чого обезголовив. Голову він забрав з собою (разом з грошима і цінним майном, знайденим в квартирі) і закопав. Зараз оперативники шукають частину тіла на місці, яке вказав затриманий.

Нагадаємо,в Одесі у ніч на 28 лютого в квартирі, розташованій в одному з будинків на Молдаванці, виявлено обезголовлене тіло молодої жінки. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, обезголовлене тіло виявлено у квартирі будинку на вулиці Середньої (Малиновський район міста).