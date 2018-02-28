У квартирі в центрі Одеси знайшли обезголовлену 29-річну дівчину

За даними поліції, голову жертви поки не знайшли.

В Одесі в ніч на 28 лютого в квартирі, розташованій в одному з будинків на Молдаванці, було знайдено тіло молодої жінки без голови.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, обезголовлене тіло було знайдено в квартирі будинку на вулиці Середній (Малиновський район міста).

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Як уточнив УНІАН радник начальника регіонального главку Нацполіціі Руслан Форостяк, молоду жінку знайдено в квартирі, в якій вона проживала, а голову жертви поки що не знайдено.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Розпочато розслідування, встановлюються обставини події тощо.

За іншими непідтвердженими даними, голову 29-річної жертви нібито вже знайшли на перетині вул. Середній з 2-м Розумовським провулком.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві в квартирі знайшли 30-річну мумію жінки.