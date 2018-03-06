Різанина в урядовому кварталі Києва: з'явилися подробиці вбивства в центрі столиці (фото)

Встановлено, що загинув 37-річний місцевий житель, поліцейські опитують жителів прилеглих будинків та імовірних очевидців.

У Києві розшукують зловмисника, який смертельно поранив чоловіка.

Про це повідомляє поліція Києва. Інцидент стався у дворі будинків по вулиці Лютеранській. Від отриманих травм потерпілий помер в кареті "швидкої". Поліція встановлює обставини злочину та розшукує винуватця.

"Близько 10:30 до столичних правоохоронців надійшло повідомлення, що в Печерському районі на вулиці лежить чоловік із ножовим пораненням. На місце виклику відразу ж виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції. Невдовзі в кареті «швидкої» лікарі констатували смерть потерпілого. Встановлено, що це 37-річний місцевий житель", - йдеться у повідомленні.

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Інформацію про подію належним чином зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

На даний час оперативники працюють на місці події. Вони опитують жителів прилеглих будинків та імовірних очевидців. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та затримання винуватця.

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