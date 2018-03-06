Кортеж Порошенка збив 88-річного чоловіка: стало відомо про стан постраждалого (відео)

Чоловіку, який постраждав у ДТП в центрі столиці, надають медичну допомогу.

Службовий автомобіль поліції, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив у центрі Києва літнього чоловіка.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Чоловік раптово вийшов на проїжджу частину на заборонений знак регулювальника", – пояснив Тракало.

Читайте такожУ Києві автомобіль з патрульними влетів у евакуатор: двоє поліцейських госпіталізовані (фото, відео)Він додав, що постраждалий – чоловік 1930 року народження. Співробітники поліції, що перебували в автомобілі, одразу надали йому медичну допомогу.

Водночас, джерела УП в Нацполіції повідомили, що автомобіль поліції був у кортежі президента Порошенка.

За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого – перелом ноги та струс головного мозку. Його доставили у лікарню, пише на своїй сторінці у Facebook поліція Києва.

Раніше з'явився відеозапис, як кортеж президента України збив пенсіонера у центрі Києва.