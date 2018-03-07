У львівській квартирі знайшли мертвими трьох людей і собаку

За попередніми даними, люди померли від отруєння чадним газом.

У Львові у двоповерховому житловому будинку сьогодні, 7 березня, виявили тіла трьох людей і мертвого собаку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, сьогодні увечері у двоповерховому будинку на вул. Сигнівка, 46-А виявили тіла трьох осіб без ознак життя.

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У квартирі на першому поверсі виявили тіло 52-річного чоловіка, у квартирі на другому поверсі мертве подружжя – 62-річних чоловіка та жінку, у помешканні також був мертвий собака.

«На місці працюють відповідні служби. Причини події з’ясовують. Опалення в будинку, в якому загалом вісім квартир, пічне. В одній із квартир була закрита витяжка. Відтак, попередня причина загибелі людей – отруєння чадним газом», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 березня у місті Бердичів Житомирської області у квартирі одноповерхового житлового будинку на 12 квартир було виявлено вісім загиблих осіб, з них двоє дітей (2017 та 2014 років народження). Померлих виявила сусідка, яка і повідомила у поліцію.

Причиною загибелі людей називають отруєння чадним газом, однак остаточно це встановлять експерти. Також вже відомо, що у будинку працювало пічне опалення, а в квартирі була розпечена плита. Ймовірно, саме вона і стала джерелом чадного газу в приміщенні.

За цим фактом відкрито та розслідується кримінальне провадження.