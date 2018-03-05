На Житомирщині у будинку загинули вісім людей, у тому числі дві дитини - ДСНС
23:52, 05 березня 2018Інциденти
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У квартирі одноповерхового житлового будинку на 12 квартир виявлено 8 загиблих осіб з них 2 дітей.
Працівники ДСНС знайшли 8 загиблих у будинку / фото УНІАН
У Бердичеві Житомирської області загинули вісім людей, які перебували в одному будинку. Серед загиблих - двоє дітей.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
"5 березня близько 20:00 у місті Бердичів по вулиці Білопільська, у квартирі одноповерхового житлового будинку на 12 квартир виявлено 8 загиблих осіб з них 2 дітей. Ознак пожежі не виявлено", - сказано у повідомленні.
На місці події працює оперативна група ДСНС України у Житомирській області, Головного управління Нацполіції у Житомирській області, бригада аварійної служби «Житомиргаз».
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