У ДТП біля Чернівців загинули 4 жінки (відео)
20:46, 14 березня 2018Інциденти
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Двоє пасажирок та водій загинули одразу, ще одна жінка померла у кареті швидкої.
Біля Чернівців сталася смертельна ДТП. Зіштовхнулись вантажівка та легковик, у якому їхало п'ятеро працівниць місцевого хімзаводу, повідомляє ТСН.
Водій авто, вочевидь, вирішила випередити фуру, але на мокрій дорозі легковик занесло та розвернуло поперек траси. Позаду рухалась вантажівка, яка і в'їхала в машину. Двоє пасажирок та водій загинули одразу, ще одна жінка померла у кареті швидкої.
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