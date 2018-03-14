У ДТП біля Чернівців загинули 4 жінки (відео)

Двоє пасажирок та водій загинули одразу, ще одна жінка померла у кареті швидкої.

Біля Чернівців сталася смертельна ДТП. Зіштовхнулись вантажівка та легковик, у якому їхало п'ятеро працівниць місцевого хімзаводу, повідомляє ТСН. Водій авто, вочевидь, вирішила випередити фуру, але на мокрій дорозі легковик занесло та розвернуло поперек траси. Позаду рухалась вантажівка, яка і в'їхала в машину. Двоє пасажирок та водій загинули одразу, ще одна жінка померла у кареті швидкої.

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