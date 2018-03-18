Упродовж доби вогнеборці Житомирщини ліквідували 5 пожеж, на одній з яких виявлено загиблу пенсіонерку (фото)

Причини займань наразі встановлюють фахівці.

Упродовж доби вогнеборці Житомирщини ліквідували 5 пожеж, на одній з яких виявлено загиблу пенсіонерку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

17 березня о 07:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Рудня-Радовельська Олевського району. Про це рятувальників сповістила сусідка, яка побачила дим із даху. Вона ж і повідомила, що в оселі може знаходитись літня господиня.

По прибуттю чергового караулу вогнеборців дах будинку вже впав. Керівник гасіння пожежі прийняв рішення про залучення додаткового авто для підвозу води. Провівши розвідку всередині оселі, рятувальники виявили бездиханне тіло 81-річної власниці помешкання.

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Силами двох відділень бійців ДСНС о 07:47 пожежу локалізовано, а о 11:22 ліквідовано.

Загоряння ще трьох помешкань вогнеборці ліквідовували в селищі Миропіль Романівського району та містах Коростишів та Житомир. В останньому 2 відділення вогнеборців врятували від знищення полум’ям дім на двох господарів. А в селі Лопатичі Олевського району рятувальники не допустили знищення господарчої будівлі, де вогнем знищено покрівлю.

Причини займань наразі встановлюють фахівці.