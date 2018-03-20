Поліція вдруге за півроку видворила з України "злодія в законі" на прізвисько "Професор"

"Професор" з Грузії організовував "сходки", в основному для викрадачів автомобілів та осіб, які займаються крадіжками з транспортних засобів.

У Києві вдруге за півроку затримали 26-річного уродженця Грузії, "злодія в законі" на прізвисько "Професор", який постійно живе в Туреччині. Про це 20 березня повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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"Під час перебування на території України "злодій в законі" організовував так звані "сходки" для перерозподілу сфер впливу у кримінальному світі. При цьому "Професора" найбільше цікавили групи викрадачів автомобілів та особи, які займалися крадіжками з транспортних засобів на території Києва та Кропивницького. Також він приділяв увагу залученню до незаконної діяльності молоді", – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

У вересні 2017 року "Професора" вже затримували співробітники столичного карного розшуку і примусово видворили в Туреччину з забороною в'їзду на три роки. Незабаром зловмисник незаконно повернувся в Київ, де планував більше уваги "приділити" автомобільним злодіям.

"Професора" вдруге супроводили до літака, яким він попрямував в Стамбул. Зараз вирішується питання про заборону його в'їзду на територію України терміном на три роки.

Як повідомляв УНІАН, у лютому з України видворили злодія в законі" на прізвисько "Гега Озургетский".