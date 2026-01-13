Мельник: РФ свідомо дочекалась лютих морозів, щоб вдарити по енергетиці України

РФ навмисно атакує енергетичну інфраструктуру України в розпал зимових морозів, залишаючи мільйони людей без тепла, додав дипломат.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія навмисно почекала початку січня, коли температура в Україні опустилася до мінус 15°С, щоб завдати ударів по енергетичній інфраструктурі та створити складні умови для мільйонів громадян.

Про це він сказав під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на тлі недавніх ракетних та безпілотникових атак РФ, передає Clash Report.

"Росія навмисно дочекалася початку січня, щоб завдати низки найбільш руйнівних ударів, внаслідок чого мільйони громадян опинилися в умовах сильного морозу", – зазначив Мельник.

Відео дня

Він додав, що Москва постійно перевершує саму себе у прояві насильства:

"Кожного разу, коли міжнародна спільнота вважає, що Росія досягла межі брехні і варварства, вона знаходить спосіб опуститися ще нижче".

Мельник наголосив на безмежності злочинних намірів РФ і закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на дії Москви.

Екстрене засідання Радбезу ООН

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Росія здійснила масований нічний обстріл, застосувавши сотні дронів і десятки ракет, зокрема гіперзвуковий "Орєшнік", який Москва використала лише вдруге. Західні дипломати розцінили це як сигнал і попередження союзникам України по НАТО.

Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через цю атаку. Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс заявилв про "небезпечну та незрозумілу ескалацію" війни Росії проти України, звинувативши Москву в посиленні атак у момент, коли адміністрація президента Дональда Трампа намагається просунути мирні переговори.

Вас також можуть зацікавити новини: