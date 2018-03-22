На Житомирщині суд взяв під домашній арешт чиновника, підозрюваного у привласненні 340 тисяч гривень

Посадовець підписав фіктивні акти про виконання робіт під час реконструкції фасадів приміщення дошкільного навчального закладу «Веселка» у місті Малині.

На Житомирщині Малинський районний суд взяв під домашній арешт у нічний час чиновника, підозрюваного у привласненні 340 тис. грн бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

За даними відомства, в області триває досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання посадовцем Малинського міськвиконкому службовим становищем та підробки документів, а також щодо підробки офіційних документів директором товариства та привласнення ним бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

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"28 лютого цього року обом зловмисникам було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, зокрема, директору товариства – передбачених ч. 4 ст. 191(привласнення майна), ч. 2 ст. 366(службове підроблення) КК України, посадовцю відділу освіти – за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України", - нагадали в прокуратурі.

На даний час ухвалою Малинського райсуду чиновнику відділу освіти обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. Також за рішенням суду цього посадовця відсторонили від посади.

Встановлено, що посадовець місцевого органу самоврядування підписав фіктивні акти про виконання робіт під час реконструкції фасадів приміщення дошкільного навчального закладу «Веселка» у місті Малині. Внаслідок цього місцевому бюджету завдано збитків майже на 340 тис. грн.