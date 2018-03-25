У Києві затримали серійного квартирного злодія (фото)

Правопорушник зізнався у сімох фактах пограбувань.

У Києві поліція затримала чоловіка за підозрою у семи квартирних крадіжках.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації столичної поліції.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, до чергової частини Подільського управління поліції звернулася жінка та поінформувала про те, що з її квартири зникли речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та задокументувала цей факт.

За словами начальника управління Владислава Іщенка, зловмисник за допомогою інструментів пошкодив замки вхідних дверей квартири. Там він забрав техніку, золоті та срібні прикраси.

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"Ми провели ряд заходів та з'ясували, що до крадіжки причетний 33-річний місцевий мешканець, раніше судимий за майнові злочини. Оперативники встановили його місцезнаходження та затримали. Під час допиту фігурант зізнався у скоєнні семи аналогічних правопорушень", - доповіли у поліції.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.