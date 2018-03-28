У Києві біля "Лівобережної" сталася пожежа (фото, відео)

18:07, 28 березня 2018
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У Києві біля метро «Лівобережна» сталася пожежа / Скріншот

Через задимлення зараз закрито станцію метро "Лівобережна", повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

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"Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Громадське", за попередніми даними, загорівся один з магазинів поруч зі входом в метро. Рятувальники виїхали на місце пожежі. 

В ТЦ "Лівобережний" "Українські правді" розповіли, що горить магазин "Червоний маркет".

У довідковій метрополітену УНІАН повідомили, що задимлення виявлено не на станції метро, а поза її межами. Однак пояснили, що станцію закрили з метою безпеки пасажирів.

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Теги: #пожежа#Лівобережна