У Києві біля "Лівобережної" сталася пожежа (фото, відео)

Як пишуть у соцмережах, дим від пожежі видно за кілометри.

У Києві поблизу станції метро "Лівобережна" сталася пожежа. У соцмережах повідомляють, що загоряння сталося в одному з магазинів.

Через задимлення зараз закрито станцію метро "Лівобережна", повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Читайте такожКМДА через суд вимагатиме обмеження роботи ТРЦ з проблемами пожежної безпеки

"Червона лінія. Виявлено незначне задимлення на станції «Лівобережна». Станція зачинена на вхід та вихід. Поїзди слідуватимуть повз станцію без зупинки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Громадське", за попередніми даними, загорівся один з магазинів поруч зі входом в метро. Рятувальники виїхали на місце пожежі.

В ТЦ "Лівобережний" "Українські правді" розповіли, що горить магазин "Червоний маркет".

У Києві біля метро «Лівобережна» сталася пожежа pic.twitter.com/O3AAn322JK — Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 28, 2018

У довідковій метрополітену УНІАН повідомили, що задимлення виявлено не на станції метро, а поза її межами. Однак пояснили, що станцію закрили з метою безпеки пасажирів.