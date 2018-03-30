На Київщині колектори силою захопили приватний будинок

Злочинці вивели з будинку 11-річну дівчинку та змінили замки на дверях.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області затримано 9 працівників колекторської фірми, які незаконно проникли до приватного будинку в с. Неграші Києво-Святошинського району.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

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«У середу, 28 березня, дев’ятеро чоловіків, працівники колекторської фірми, вдерлися до одного з будинків у с. Неграші, застосувуючи фізичну силу, що є небезпечною для життя та здоров’я, вивели із будинку 11-річну дівчинку, після чого змінили замки на вхідних дверях, заволоділи майном та забарикадувалися у будинку», - йдеться в повідомленні.

Вказані особи були затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний із проникненням у житло) КК України.

Прокуратура направила до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жовтні минулого року співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Києві учасників організованого угруповання, які погрозами вимагали гроші з громадян, прикриваючись колекторською структурою.