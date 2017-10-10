У Києві викрили злочинців, які вимагали гроші під виглядом колекторів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали у Києві учасників організованого угруповання, які погрозами вимагали гроші з громадян, прикриваючись колекторською структурою. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що зловмисники отримували доступ до баз боржників деяких фінансових установ. Через фірму-прикриття вони за безцінь скуповували кредитні зобов’язання фізичних осіб. Надалі учасники угруповання починали залякувати боржників, телефонуючи їм, родичам, колегам по роботі, з вимогою повернути гроші з відсотками. Вони погрожували фізичною розправою, викраденням близьких та змушували громадян переводити кошти на банківський рахунок», - йдеться у повідомленні.

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Оперативники встановили, що з початку року «колектори» отримали понад 7 млн грн. Співробітники СБУ викрили 11 учасників угруповання в офісі після перерахування грошей від чергового боржника.

На даний час у рамках кримінального провадження, відкритого за ст.189 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки за місцями проживання учасників угруповання.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у вимаганні грошей з громадян.

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