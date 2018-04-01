У Маріуполі вболівальники "Динамо" побилися з поліцією – ЗМІ

Постраждав один з вболівальників, які брали участь у бійці, ще кілька осіб було затримано.

У Маріуполі під час футбольного матчу між місцевою командою "Маріуполь" і київським клубом "Динамо" на стадіоні імені Володимира Бойка виникла бійка між уболівальниками та правоохоронцями.

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Як повідомляє телеканал "112 Україна", під час другого тайму вболівальники столичного клубу почали вибігати зі свого сектора і перелазити через огородження. Зав'язалася бійка з правоохоронцями, під час якої вболівальники використовували піротехніку і кидали в поліцейських каміння.

Імовірно, зазначає кореспондент телеканал, бійка виникла через заборону поліції залишати сектора під час перерви між таймами. Кілька вболівальників все одно залишили свої місця, незважаючи на попередження про те, що зайти назад вони не зможуть.

Коли поліція відмовилася впустити їх назад в сектор, виник конфлікт, під час якого інші вболівальники, ймовірно, вирішили допомогти своїм товаришам.

Повідомляється, що постраждав один з вболівальників, які брали участь у бійці, ще кілька осіб було затримано. Поліція пообіцяла відпустити їх, щойно будуть встановлені всі обставини події.

Разом з тим видання "0629", повідомляє, що в супроводі поліцейських автомобілів вболівальників "Динамо" на двох автобусах повезли на маріупольський залізничний вокзал.